Российские военные провели учение с условными пусками крылатых ракет с побережья Финского залива

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Балтийский флот РФ провел учение по развертыванию комплексов "Бастион" на побережье Финского залива и нанесению ударов по кораблям и наземным объектам условного противника, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

В тренировке задействовали береговые ракетные комплексы "Бастион" Ленинградской военно-морской базы, говорится в сообщении флота.

"При помощи радиотехнических средств ракетчики произвели поиск целей в море и выполнили электронные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по условным целям в Финском заливе, имитирующим группировку кораблей противника", - говорится в релизе.

"Военнослужащие берегового ракетного подразделения выполнили одиночные и групповые электронные пуски по командным пунктам и аэродромам условного противника, находящимся на значительном удалении", - сообщил Балтфлот.

По его информации, во время учения экипажи комплексов сдали нормативы по подготовке к проведению марша в позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций. Также военные отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и использования условным противником диверсионно-разведывательных групп, сообщил флот.

По официальным данным, "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". Боекомплект одного комплекса может включать до 36 крылатых ракет "Оникс".

Впервые российские военные применили противокорабельный "Бастион" против сухопутных целей в 2016 году в Сирии. Минобороны РФ также сообщало о применении "Бастионов" против наземных целей в ходе военной операции на Украине.

