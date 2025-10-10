Поиск

Движение поездов между РФ и Абхазией возобновлено после работ по укреплению берега

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией, приостановленное в пятницу днем из-за проведения ремонтных работ в Гагрском районе, восстановлено, сообщает пресс-служба Абхазской железной дороги.

"Завершены берегоукрепительные работы в районе поселка Багрипш Гагрского района, на 2010-м километре. Движение поездов возобновлено", - говорится в сообщении.

Во время проведения работ была организована перевозка более тысячи пассажиров автобусами от железнодорожного перегона Цандрипш до Сухума и в обратном направлении.

Специалисты Абхазской железной дороги с августа проводят в Гагрском районе ремонт подпорных стен, установку тетраподов и конструкции для защиты от вымывания грунта.

Дорога представляет собой однопутную железнодорожную ветку протяжённостью 150 км, проходящую от российско-абхазской границы вдоль побережья Черного моря до станции Очамчира.

