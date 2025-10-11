В Мексике жертвами наводнений в нескольких штатах стали не менее 27 человек
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Как минимум 27 человек погибли в Мексике из-за наводнений на фоне ливней. Непогода спровоцировала сход оползней и отключение электричества, сообщает в субботу Reuters.
Больше всего жертв в штате Идальго - там подтверждена гибель 16 человек, повреждены не менее тысячи домов. Еще девять человек погибли в штате Пуэбла.
По данным The Guardian, в числе наиболее пострадавших также штаты Веракрус, Керетаро и Сан-Луис-Потоси.
Как сообщает Associated Press, для помощи населению мобилизованы 8,7 тыс. военных.