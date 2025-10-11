Поиск

Умерла американская актриса Дайан Китон

Фото: Gilbert Flores/WWD via Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет в Калифорнии, сообщает People со ссылкой на представителя семьи.

"На данный момент нет дополнительных подробностей, ее семья попросила о конфиденциальности в момент большой скорби", - говорится в сообщении.

Китон получила известность в 1970-х годах благодаря роли в фильме "Крёстный отец" и сотрудничеству с режиссёром Вуди Алленом. В 1977 году она стала обладательницей "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл". Её карьера включает в себя такие фильмы, как "Клуб первых жён", многочисленные совместные работы с режиссёром Нэнси Майерс и франшизу "Книжный клуб". У Китон остались двое детей: дочь Декстер и сын Дьюк, которых она усыновила в 1996 и 2001 г.

