ОПЕК сохранила прогноз роста добычи нефти в странах не-ОПЕК+ в 2025 г. на 0,81 млн б/с

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ОПЕК оставила неизменным прогноз роста предложения жидких углеводородов (ЖУВ) из стран не-ОПЕК+ на 2025 год - он составит 810 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, общее предложение стран не-ОПЕК+ в текущем году по-прежнему прогнозируется на уровне 54,01 млн б/с. Основными драйверами роста станут США, Бразилия, Канада и Аргентина. Снижение производства, как и ранее, ожидается в Анголе.

Оценка роста предложения со стороны США на 2025 год сохранена на уровне 0,31 млн б/с, что предусматривает рост добычи в стране до 22,07 млн б/с.

Оценка роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, на 2026 год также не претерпела изменений и ожидается на уровне 630 тыс. б/с. В результате их общее предложение ЖУВ увеличится до 54,64 млн б/с. Драйверами роста поставок станут те же страны, что и в текущем году.