Глава Пентагона назвал 10 марта днем самых интенсивных ударов США по Ирану

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что нынешний вторник 10 марта станет самым интенсивным днем нанесения ударов по Ирану за всю военную операцию.

"Сегодня снова станет самым интенсивным днем ударов по Ирану - наибольшее количество истребителей, наибольшее количество бомбардировщиков, наибольшее количество ударов", - сказал министр на совместной пресс-конференции с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Дэном Кейном.

Хегсет добавил, что в итоге президент США Дональд Трамп сам "будет определять конечный этап достижения целей" в военной операции.

Генерал Кейн заявил, что американские военные нанесли удары по более чем 5 тысячам целям с начала боевых действий, поразили несколько объектов по производству ударных беспилотников, уничтожили или повредили более 50 кораблей ВМС Ирана, и что продолжающиеся удары США и Израиля по Ирану привели к 90-процентному сокращению ракетных пусков Исламской Республики по Израилю и союзникам в Персидском заливе.

По словам Кейна, США продолжат уничтожение арсеналов баллистических ракет и беспилотников, будут наносить удары по иранским ВМС, чтобы предотвратить их способность препятствовать прохождению коммерческих судов через Ормузский, и по военной и промышленной базе Ирана.

Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 10 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
