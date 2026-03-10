С начала ударов по Ирану в стране погибли более 1,2 тыс. человек

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В ходе ударов Израиля и США по Ирану в стране погибли более 1,2 тыс. человек, более 10 тыс. пострадали, сообщают во вторник ближневосточные СМИ со ссылкой на данные иранских властей.

Также в Тегеранском департаменте по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения сообщили, что в одной только в столице погибли как минимум 460 человек, около 4,3 тыс. получили ранения.

В ходе ударов по Тегерану были повреждены 18 машин скорой помощи и 18 баз оказания экстренной помощи.

США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. В ее ходе был убит аятолла Али Хаменеи.