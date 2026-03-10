Поиск

Парламент Венгрии принял резолюцию против помощи Украине и ее членства в ЕС

Здание венгерского парламента
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Государственного собрания (парламента) Венгрии приняли резолюцию с призывом не финансировать Украину и препятствовать ее вступлению в Евросоюз, сообщил во вторник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

"Государственное собрание Венгрии одобрило резолюцию против вступления Украины в ЕС, дальнейшего финансирования войны и усилий по превращению ЕС в военно-политический союз", - объявил Ковач.

Поддержку резолюции выразили 142 депутата, против высказались 28 человек, четверо воздержались.

Согласно резолюции, Украина не должна допускаться в Евросоюз, поскольку "страна находится в состоянии войны и ее вступление подвергнет ЕС риску прямого вовлечения в вооруженный конфликт". Кроме того, по мнению депутатов венгерского парламента, вступление Украины в ЕС значительно увеличит нагрузку на бюджет союза.

Резолюция также призывает не направлять Украине деньги и вооружение.

