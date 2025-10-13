Трамп попросил Уиткоффа сосредоточиться на украинском урегулировании

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился в понедельник к спецпосланнику США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу с просьбой в дальнейшем сконцентрироваться на решении конфликта на Украине.

"Если ты не против, Стив, то давай сначала сфокусируемся на России", - заявил Трамп, выступая перед израильским парламентом (Кнессетом).

Уиткофф в последние месяцы, помимо работы над ближневосточным урегулированием, неоднократно контактировал с российской стороной по украинскому вопросу.