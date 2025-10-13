OpenAI начнет выпуск собственных ИИ-чипов в партнерстве с Broadcom

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, начнет выпускать собственные ИИ-чипы в партнерстве с Broadcom Inc.

Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, OpenAI будет разрабатывать ИИ-акселераторы и системы, которые будут производиться и внедряться вместе с Broadcom.

"Создавая собственные чипы и системы, OpenAI сможет встраивать наработки, накопленные за счет создания передовых моделей и продуктов, напрямую в оборудование", - говорится в сообщении.

Решения OpenAI будут масштабироваться за счет технологий Broadcom. Совместные разработки двух компаний смогут использоваться как в центрах обработки данных (ЦОД) OpenAI, так и в дата-центрах партнеров, отмечается в пресс-релизе.

Компании рассчитывают, что их партнерство позволит увеличить мощности ЦОД на 10 ГВт.

Broadcom начнет развертывание стоек с ИИ-акселераторами OpenAI и сетевых систем во втором полугодии 2026 года и планирует завершить этот процесс к концу 2029 года.

Акции Broadcom прибавляют в цене 10,1% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 54%.