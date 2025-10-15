РФ планирует запустить нефтепродуктопровод в Конго до конца 2029 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Нефтепродуктопровод Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо, который Россия планирует построить в Конго в рамках межправсоглашения между странами, должен быть введен в эксплуатацию до конца 2029 года. Об этом сообщила директор департамента партнерства с Африкой министерства иностранных дел РФ Татьяна Довгаленко в ходе форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2025).

Ранее сообщалось, что РФ надеется создать защищенный от санкций канал поставок нефтепродуктов, построив этот нефтепродуктопровод в Конго, а также обрести статус стратегического партнера в обеспечении энергобезопасности всего региона.

Соглашение по проекту подписано в Москве 28 сентября 2024 года и предусматривает создание благоприятных условий для осуществления строительства.

Согласно документу, уполномоченными организациями, ответственными за реализацию проекта, являются ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго (выступает заказчиком). Они создадут совместное предприятие – доля у российской стороны в нем составит 90%, у конголезской – 10%.

Для реализации проекта будет заключено концессионное соглашение по форме (строительство-владение-эксплуатация-передача) с совместным предприятием на строительство и эксплуатацию трубопровода на 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и обеспечит возврат инвестиций.

Ранее посол РФ в Конго Георгий Чепик сообщал, что магистраль будет проходить между крупнейшими городами африканской страны – Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем.