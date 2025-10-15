НАТО предпримет ряд дополнительных мер по борьбе с беспилотниками

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Обсуждая повышение оборонных инвестиций и усиление потенциала сдерживания, министры обороны Североатлантического альянса также рассматривали вопрос о том, как отвечать на новые вызовы, такие как атаки БПЛА, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Таким образом, НАТО будет принимать ряд дополнительных мер по беспилотникам. И тем самым усилит и расширит нашу способность бороться с дронами", - сказал Рютте на пресс-конференции в среду в Брюсселе после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

При этом генсек НАТО отметил, что ранее "девять союзников по НАТО и Украина объединили усилия и поддержали способность Дании отвечать на угрозу БПЛА". Рютте расценил это как "яркий пример быстрого и эффективного сотрудничества в рамках НАТО".

По его словам, в данное время в рамках операции Eastern Sentry идет тестирование способности "выявлять, сопровождать и обезвреживать угрозы с воздуха".

"И мы продолжаем учиться и сотрудничать с Украиной с тем, чтобы инновации ускорялись, сотрудничество укреплялось с частным сектором и не только. Будут проводиться тщательные системные испытания, тестирование, отработка. И таким образом мы будем задействовать новые технологии и потенциал", - объяснил глава Североатлантического альянса.