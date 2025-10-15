НАТО и ЕС взаимодействуют, но не дублируют друг в работе по программам БПЛА

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ЕС и НАТО работают в тесном сотрудничестве над системами борьбы против БПЛА, и у всех есть свои сильные стороны, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

"У НАТО есть своя сильная сторона. Это военные решения, потенциал, силы и средства. У нас есть необходимые технологии для борьбы с дронами. Мы учимся у украинцев. У нас есть специальная команда при верховном главнокомандовании по трансформации", - сказал Рютте на пресс-конференции в среду в Брюсселе после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"А сильная сторона ЕС - это (...) общий рынок, это обеспечение финансирования, обеспечение доступа к тому, что делается, в частности, и для стран, которые не входят в ЕС", - объяснил генсек Североатлантического альянса.

По его словам, НАТО и ЕС "работают в связке", и между ними нет никакого дублирования работы в области программ по системам БПЛА.

На вопрос о том, какое отношение имеет НАТО к проекту ЕС "антидроновой стены", Рютте ответил: "У ЕС есть много работы, и у нас тоже. И мы хотим ускорять друг друга и использовать сильные стороны друг друга в нашей работе. (...) У ЕС есть очень хорошие возможности свести заинтересованные стороны друг с другом и обеспечить промышленный потенциал, финансирование (...), и мы видим, что большая организационная работа делается блестяще".

Глава НАТО добавил, что по проблеме БПЛА нельзя работать только с промышленностью, это "многогранная проблема".

"Поэтому мы сотрудничаем и с (высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны - ИФ) Каей Каллас, и с еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом. У нас и так много задач, и мы не собираемся тянуть одеяло на себя, если у ЕС лучше получается эта работа", - отметил Рютте.