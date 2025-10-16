Нобелевский лауреат, писатель из Китая Мо Янь стал лауреатом премии "Ясная Поляна"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Современный китайский писатель Мо Янь стал лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за роман "Смерть пахнет сандалом", сообщает оргкомитет премии.

Переводчики романа-победителя - Кирилл Батыгин и Игорь Егоров, удостоенный награды посмертно.

Приз в этой номинации вручается за самую значимую зарубежную книгу XXI века и ее перевод. Зарубежный автор - лауреат премии - получит 1,2 млн рублей, также награду в размере 500 тыс. рублей разделят переводчики книги. Впервые премия в номинации "Иностранная литература" была вручена в 2015 году.

Мо Янь в 2012 году был удостоен Нобелевской премии по литературе.

Дополнительно в номинации "Иностранная литература" награждена Полина Казанкова за перевод романа Maniac чилийского писателя Бенхамина Лабатута.

В 2025 году в длинный список номинации "Иностранная литература" вошли 30 книг зарубежных авторов из 17 стран, включая Аргентину, Мексику, Замбию, Таиланд, Ирак, Венгрию, Болгарию, Израиль, Ирландию, Китай, Японию и другие страны.

Лауреатом премии в номинации "Современная русская проза" стал Сухбат Афлатуни за роман "Катехон".

В этом году на главную номинацию премии было подано 179 произведений, опубликованных не позднее 2023 года. Сбор заявок проходил на сайте премии.

"Современная русская проза" - главная номинация премии, лауреат номинации получает 3 млн рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн рублей. Номинация отмечает выдающиеся произведения отечественных авторов, которые определяют круг литературных тенденций сегодняшнего дня.

В недавно появившейся номинации "Молодость" лауреатом стала Сания Биккина за повесть "Перемещенные".

Номинация "Молодость" учреждена с целью разнообразить круг произведений, рассматриваемых жюри премии "Ясная Поляна", и уделить больше внимания книгам для читательской аудитории 16-30 лет, а также предоставить их авторам больше возможностей для творческой реализации. Список произведений и лауреата номинации определяет специальное жюри, сформированное из выпускников Школы литературной критики им. В.Я. Курбатова.

В номинации "Пропущенные шедевры" Василий Тюхин отмечен за перевод на русский язык романа "Генерал мертвой армии" Исмаиля Кадарэ (1936-2024). Эта номинация создана, чтобы отметить произведения мировой литературы, незамеченные российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытые для русскоязычного читателя уже после смерти авторов. Победитель в номинации "Пропущенные шедевры" - переводчик книги на русский язык - получает 250 тыс. рублей. А издательство, выпустившее книгу, удостаивается специального диплома.

В номинации "Личность" премию получила Наталия Солженицына - "за ясную гражданскую позицию в отстаивании идеалов добра и милосердия; за многолетнюю помощь жертвам трагических событий ХХ века; за просветительскую деятельность и труд по изданию литературного наследия Александра Исаевича Солженицына".

Обладателем специального приза "Выбор читателей" стал Евгений Кремчуков с книгой "Фаюм", набрав 37% голосов в открытом интернет-голосовании на сайте премии. Первой обладательницей специального приза "Выбор подкаста "Девчонки умнее стариков" стала Ася Демишкевич за роман "Под рекой".

Диплом за лучшую рецензию и внеконкурсное место в Школу критики в 2026 году получила Дарья Мартынова.

Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 млн рублей.

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года и является крупнейшей литературной премией в России. Возглавляет жюри праправнук писателя Владимир Толстой.