Dow Jones завершил торги в слабом минусе

S&P 500 и Nasdaq Composite выросли

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли.

Поддержку рынку оказали позитивные корпоративные новости, в том числе сильные отчеты банков. Однако сдерживающим фактором остается усиление напряженности в торговых отношениях с Китаем.

Растущая напряженность в торговой сфере повышает неопределенность в отношении перспектив экономики США, что делает еще более важным быстрое снижение базовой процентной ставки, заявил в среду член совета управляющих Федеральной резервной системы Стивен Миран.

"На данный момент понижательных рисков для экономики больше, чем их было неделю назад, и нам следует признать, что это должно быть отражено в нашей политике", - сказал Миран на мероприятии, организованном CNBC.

Обнародованный Федрезервом в среду региональный обзор Beige Book показал, что экономическая активность в США в период с конца августа по начало октября была стабильной. При этом в обзоре отмечается усиление инфляции в Штатах и признаки ослабления рынка труда.

Публикация большинства статданных по экономике США по-прежнему приостановлена из-за шатдауна, и те немногие отчеты, которые выходят, внимательно отслеживаются рынком.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing в октябре вырос на 19,4 пункта - до 10,7 пункта с минус 8,7 пункта месяцем ранее, что говорит об умеренном росте производственной активности в штате. Положительное значение индекса отмечено в третий раз за последние четыре месяца, сообщил в среду Федеральный резервный банк Нью-Йорка, рассчитывающий этот индикатор.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции Honeywell International Inc. (-2,9%), Travelers Cos. Inc. (-2,3%), Salesforce Inc. (-1,3%), Procter & Gamble Co. (-1,2%). В то же время уверенно подорожали бумаги Walmart Inc. (+1,7%), International Business Machines Corp. (+1,7%), Cisco Systems Inc. (+1,3%), Caterpillar Inc. (+1,3%).

Капитализация Bank of America Corp. выросла на 4,4% по итогам торгов. Второй по размеру активов банк США увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 23%, выручку - на 11%. Оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Чистая прибыль Morgan Stanley в минувшем квартале подскочила на 45%, а выручка достигла рекордного максимума. Показатели также оказались лучше ожиданий. Его акции прибавили в цене 4,7%.

Котировки акций чипмейкеров выросли на сильной отчетности европейского производителя оборудования для выпуска чипов ASML. Рыночная стоимость Micron Technology Inc. увеличилась на 2,6%, Advanced Micro Devices Inc. - на 9,4%, Intel Corp. - на 4,3%.

Бумаги американских агропромышленных компаний Bunge Global и Archer Daniels Midland подорожали на 13% и 2,5% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести эмбарго на поставки растительного масла и других товаров из КНР в ответ на отказ Пекина закупать американскую сою.

Акции Abbott Laboratories, квартальная выручка которой не оправдала ожиданий рынка, подешевели на 2,4%.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 0,04% - до 46253,31 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,4% - до 6671,06 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,66%, составив 22670,08 пункта.