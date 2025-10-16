Экспорт товаров из Евросоюза в США в августе упал до минимума с 2021 года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза резко сократили экспорт товаров в США в августе после вступления в силу новых американских пошлин.

Объем экспорта в Штаты в позапрошлом месяце упал на 26% по сравнению с июлем, до 32,9 млрд евро, что является минимумом с августа 2021 года, сообщило в четверг Статистическое управление ЕС.

Снижение экспорта в годовом выражении составило 22%.

Власти ЕС и США в конце июля заключили новое торговое соглашение, предусматривающее пошлины в 15% на большинство европейских товаров, поставляемых в Штаты.

Глобальный объем экспорта товаров из ЕС в августе сократился на 6,7% в годовом выражении, до 183,6 млрд евро, импорта - на 4,9%, до 189,4 млрд евро. Дефицит ЕС в торговле товарами составил 5,8 млрд евро по сравнению с 2,4 млрд евро годом ранее.

Экспорт товаров из стран еврозоны в августе снизился на 4,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, до 205,9 млрд евро, импорт уменьшился на 3,8%, до 204,9 млрд евро. Профицит в торговле товарами в еврозоне составил 1 млрд евро против 3 млрд евро годом ранее.