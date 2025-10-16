В ЕС представлена "дорожная карта" оборонной готовности к 2030 году

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Кая Каллас представили в четверг в Брюсселе "Дорожную карту оборонной готовности 2030".

"Оборона является необходимым условием сохранения мира, а обороноспособность Европы пока не так сильна, как должна быть. Представленная нами сегодня дорожная карта - это предложение по изменению этого положения. В течение следующих нескольких лет мы планируем значительное наращивание европейского потенциала по всему союзу в соответствии с целями НАТО", - заявила Каллас.

Она призвала "быстро превратить экономическую мощь Европы в военную".

В Еврокомиссии этот документ расценивают как комплексный план укрепления европейского оборонного потенциала.

"Дорожная карта" предлагает четыре "флагманских проекта европейской готовности": европейскую инициативу по защите от беспилотников, стратегию защиты восточного фланга, европейский воздушный щит и европейский космический щит.

"Они укрепят способность Европы по сдерживанию и обороне на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе, внося непосредственный вклад в достижение целей НАТО по оборонному потенциалу", - отмечают в Брюсселе.

При этом подчеркивается, что "укрепление обороны Европы также подразумевает твердую поддержку Украины".

Представленный план предусматривает завершение государствами-членами ЕС формирования "коалиций по оборонным возможностям" в ключевых областях посредством совместной разработки и закупок. Речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне, стратегических средствах обеспечения, военной мобильности, артиллерийских системах, кибербезопасности, искусственном интеллекте, радиоэлектронной борьбе, ракетах и боеприпасах, беспилотниках и средствах борьбы с ними, наземных боевых действиях и морских силах.

"Дорожная карта" предусматривает укрепление оборонной промышленности, использование инновационного потенциала, включая украинский опыт, увеличение инвестиций. "К 2030 году цель заключается в создании подлинно общеевропейского рынка с гармонизированными правилами, которые позволят оборонной промышленности поставлять продукцию быстро и в больших объемах", - объясняют в ЕК.

Также сообщается, что Еврокомиссия и Каллас представят эту "дорожную карту" Европейскому совету 23 октября, включая предложения по общеевропейским флагманским проектам.