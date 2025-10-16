Путину передали послание от аятоллы Хаменеи

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетил Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал Лариджани.

"Сегодня вечером (...) Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, встретился с президентом России Путиным, передал ему послание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и обсудил двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество", - говорится в сообщении.