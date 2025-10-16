Поиск

Путину передали послание от аятоллы Хаменеи

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетил Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал Лариджани.

"Сегодня вечером (...) Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, встретился с президентом России Путиным, передал ему послание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и обсудил двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Иран Али Хаменеи Москва Владимир Путин Али Лариджани
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что благодаря разговору с Путиным добился большого прогресса по Украине

Запасы нефти в США выросли на 3,52 млн баррелей, сильнее прогнозов

Трамп наметил долгую беседу с Путиным

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

Белый дом сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября

Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября

Экспорт товаров из Евросоюза в США в августе упал до минимума с 2021 года

Экспорт товаров из Евросоюза в США в августе упал до минимума с 2021 года

The Telegraph узнала, что США хотят финансировать Украину за счет пошлин против КНР

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7376 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });