Белый дом считает возможной встречу Путина и Зеленского

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают возможной организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Это возможно, и, конечно, все хотели бы увидеть, чтобы это произошло", - ответила она журналистам на вопрос, возможна ли такая встреча.

По словам Левитт, "сейчас идут обсуждения и разрабатываются планы для того, чтобы российская сторона и наши представители во главе с госсекретарем США Марко Рубио встретились".

Она не исключила, что после этих встреч вновь встретятся президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

"Я не думаю, что наш президент совсем закрыл дверь", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

