Трамп на встрече с Зеленским заявил, что доволен тем, как продвигается украинское урегулирование

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что, по его мнению, украинское урегулирование движется в верном направлении.

"Я думаю, мы добились крупных успехов. Мы будем говорить об этом сегодня, мы будем говорить о моем вчерашнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я полагаю, что дела идут довольно хорошо. Началось все с саммита на Аляске, где обсуждались определенные руководства к действию, и мы посмотрим, можно ли их выполнить", - отметил американский лидер.

Трамп выразил мнение, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский одинаково заинтересованы в завершении украинского конфликта.

"Я думаю, что президент Путин хочет завершить войну... Он хочет, чтобы она закончилась. Я думаю, президент Зеленский тоже хочет, чтобы она закончилась, теперь осталось только добиться этого", - заявил он.

Трамп отметил, что президенты РФ и Украины не любят друг друга, но он постарается сделать так, чтобы переговорный процесс был комфортным для всех.

"Я полагаю, у нас есть шанс завершить войну в скором времени, если проявить гибкость", - заключил американский президент.

