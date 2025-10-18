Поиск

Китайская China Eastern Airlines с ноября запустит рейсы из Шанхая в Нью-Дели

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания КНР China Eastern Airlines с 9 ноября запускает рейсы из Шанхая в Нью-Дели по три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям, сообщает Channel News Asia со ссылкой на данные сайта авиаперевозчика.

Телеканал напоминает, что страны находятся в процессе восстановления прямого авиасообщения, прерванного из-за пограничных столкновений. Ранее в октябре в МИД Индии заявили, что страны возобновят коммерческие рейсы после пятилетнего перерыва.

Ранее авиакомпания IndiGo возобновила рейсы из Колкаты в Гуанчжоу. В Международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь в свою очередь призывали открыть больше прямых рейсов между странами.

В мае 2020 года между КНР и Индией началось обострение ситуации в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи, на Линии фактического контроля (ЛАК), где произошли столкновения китайских и индийских военных. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе. В декабре 2022 года стало известно о столкновениях вдоль ЛАК в районе штата Аруначал-Прадеш, несколько военнослужащих Индии и Китая получили ранения и травмы.

В октябре 2024 года премьер Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин согласились с необходимостью поддерживать мир на ЛАК. В августе текущего года Моди встретился с главой МИД КНР Ван И, 1 сентября совершил визит в КНР в Тяньцзинь на саммите ШОС.

