Дубай оказался местом проведения запрещенного судом РФ разбирательства Wintershall против России

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Местом проведения разбирательства Wintershall Dea GmbH против Российской Федерации определен Дубайский международный финансовый центр (DIFC), сообщается в постановлении российского суда, подтвердившего антиисковый запрет Wintershall продолжать этот процесс.

Суд также приводит информацию о запросе юридической фирмы "Аврелий Котта" (Aurelius Cotta) от 26 июня 2025 года в DIFC с заявлением об обязании РФ прекратить производство по делу об антиисковом запрете в российском суде.

Как сообщалось, Wintershall Dea в конце 2024 года открыла арбитражное разбирательство при Постоянной палате третейского суда (Нидерланды) против РФ в рамках Энергохартии, которая Российской Федерацией не ратифицирована и не применялась. Иск касается проектов Южно-Русского и Уренгойского месторождений. Общая сумма требований составляет не менее 7,5 млрд евро.

В сентябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о запрете германской Wintershall Dea продолжать арбитражное разбирательство против Российской Федерации. На случай нарушения антиискового запрета суд назначил к взысканию в бюджет РФ 7,5 млрд евро с каждого из ответчиков: Wintershall Dea GmbH, юридической фирмы Aurelius Cotta (ФРГ), а также с арбитров.

На решение суда первой инстанции была подана кассационная жалоба Минэнерго России с просьбой изменить определение, не передавая дело на новое рассмотрение. По мнению министерства, "судом первой инстанции не дана оценка доводам заявления и имеющимся в деле доказательствам относительно тесной и неразрывной связи арбитров Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя с недружественными государствами; не дана оценка наличию у данных арбитров индивидуальных свойств и обстоятельств, которые исключают их возможность непредвзято отправлять правосудие в отношении РФ; не приведено обоснование невозможности продолжения международного разбирательства при Постоянной палате третейского суда (Нидерланды), которое исходя из совокупности представленных доказательств не соответствует международно-правовым принципам нейтральности и беспристрастности".

Арбитражный суд Московского округа 16 октября постановил определение Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

При этом полный текст постановления кассации сам по себе содержит массу дополнительных упоминаний небеспристрастности арбитров и руководства арбитражной палаты, тогда как согласно арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (одобрен Генеральной Ассамблеей ООН) будущий арбитр сообщает тем, кто обращается к нему в связи с возможным его назначением, любые обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения в отношении его беспристрастности или независимости.

Как сообщалось, прокуратура считает доводы компании надуманными: "Wintershall во вред себе, проектам и национальным интересам Российской Федерации создала реальные угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а теперь подменяет обстоятельства и выставляет себя "жертвой". Указы президента РФ, которые являются предметом международного иска, по мнению ведомства, были "закономерной ответной реакцией" на эти действия: "Они преследовали исключительную цель - поддержать проекты в функционирующем состоянии, защитить их от незаконных санкций и недобросовестных действий Wintershall, предотвратить экологическую и техногенную катастрофы, обеспечить национальную безопасность".