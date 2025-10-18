Поиск

Дубай оказался местом проведения запрещенного судом РФ разбирательства Wintershall против России

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Местом проведения разбирательства Wintershall Dea GmbH против Российской Федерации определен Дубайский международный финансовый центр (DIFC), сообщается в постановлении российского суда, подтвердившего антиисковый запрет Wintershall продолжать этот процесс.

Суд также приводит информацию о запросе юридической фирмы "Аврелий Котта" (Aurelius Cotta) от 26 июня 2025 года в DIFC с заявлением об обязании РФ прекратить производство по делу об антиисковом запрете в российском суде.

Как сообщалось, Wintershall Dea в конце 2024 года открыла арбитражное разбирательство при Постоянной палате третейского суда (Нидерланды) против РФ в рамках Энергохартии, которая Российской Федерацией не ратифицирована и не применялась. Иск касается проектов Южно-Русского и Уренгойского месторождений. Общая сумма требований составляет не менее 7,5 млрд евро.

В сентябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о запрете германской Wintershall Dea продолжать арбитражное разбирательство против Российской Федерации. На случай нарушения антиискового запрета суд назначил к взысканию в бюджет РФ 7,5 млрд евро с каждого из ответчиков: Wintershall Dea GmbH, юридической фирмы Aurelius Cotta (ФРГ), а также с арбитров.

На решение суда первой инстанции была подана кассационная жалоба Минэнерго России с просьбой изменить определение, не передавая дело на новое рассмотрение. По мнению министерства, "судом первой инстанции не дана оценка доводам заявления и имеющимся в деле доказательствам относительно тесной и неразрывной связи арбитров Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя с недружественными государствами; не дана оценка наличию у данных арбитров индивидуальных свойств и обстоятельств, которые исключают их возможность непредвзято отправлять правосудие в отношении РФ; не приведено обоснование невозможности продолжения международного разбирательства при Постоянной палате третейского суда (Нидерланды), которое исходя из совокупности представленных доказательств не соответствует международно-правовым принципам нейтральности и беспристрастности".

В РоссииМосковский арбитраж запретил Wintershall судиться c Россией за рубежомЧитать подробнее

Арбитражный суд Московского округа 16 октября постановил определение Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

При этом полный текст постановления кассации сам по себе содержит массу дополнительных упоминаний небеспристрастности арбитров и руководства арбитражной палаты, тогда как согласно арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (одобрен Генеральной Ассамблеей ООН) будущий арбитр сообщает тем, кто обращается к нему в связи с возможным его назначением, любые обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения в отношении его беспристрастности или независимости.

Как сообщалось, прокуратура считает доводы компании надуманными: "Wintershall во вред себе, проектам и национальным интересам Российской Федерации создала реальные угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а теперь подменяет обстоятельства и выставляет себя "жертвой". Указы президента РФ, которые являются предметом международного иска, по мнению ведомства, были "закономерной ответной реакцией" на эти действия: "Они преследовали исключительную цель - поддержать проекты в функционирующем состоянии, защитить их от незаконных санкций и недобросовестных действий Wintershall, предотвратить экологическую и техногенную катастрофы, обеспечить национальную безопасность".

США B-1B Япония Дубай Минэнерго Нидерланды Wintershall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили, что Египет, скорее всего, возглавит международные стабилизационные силы в Газе

СМИ сообщили, что Египет, скорее всего, возглавит международные стабилизационные силы в Газе

FT сообщает, что операция США может привести Венесуэлу к гражданской войне

CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее

CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее

В Тегеране заявили, что одобряющая соглашение по ИЯП резолюция СБ ООН утратила силу

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

В Венгрии раскритиковали отказ Польши в экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Что случилось этой ночью: суббота, 18 октября

Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву ракет Tomahawk

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Дмитриев заявил, что обсуждение проекта туннеля между Россией и США продолжится

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7384 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });