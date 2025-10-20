Поиск

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ
Фото: Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран ЕС, как ожидается, в понедельник одобрят законопроект, предусматривающий полный отказ от российского газа, в том числе поставляемого в Венгрию и Словакию, несмотря на сопротивление этих стран, сообщает европейская редакция издания Politico.

"В понедельник министры энергетики ЕС формально одобрят этот законопроект, продемонстрировав, что готовы обойти Венгрию и Словакию еще до начала финальных переговоров с Европарламентом", - пишет издание.

Politico приводит слова неназванного высокопоставленного европейского чиновника: "Мы достигнем соглашения, несмотря на их (Венгрии и Словакии - ИФ) сопротивление. Тема непростая, но я уверен, что мы справимся".

В настоящее время Венгрия и Словакия - единственные страны ЕС, которые не отказываются от поставок российского газа, объясняя это тем, что у них нет другой альтернативы.

Венгрия ЕС Словакия Европарламент
