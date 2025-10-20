Поиск

ЕС хочет постепенно удалять ядерное топливо из российского энергетического импорта

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Планы поэтапного отказа ЕС от российского энергетического импорта предусматривают все виды топлива, включая ядерное, но его очередь еще не пришла, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Мы заявляли, что хотим, чтобы раздел ядерного топлива, то есть урана, был постепенно устранен из этого импорта. Сейчас мы делаем акцент на предложении (ЕК - ИФ) по газу, чтобы прийти к соглашению (об отмене газового импорта - ИФ) к концу года", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Итконен отметила, что при реализации планов энергетической независимости ЕС, Еврокомиссия уделяет большое внимание безопасности энергоснабжения, а это подразумевает заботу об альтернативных источниках поставок.

"Эти источники, цепочки поставок имеют свои сложности, особенности, которые надо учитывать, прежде чем делать предложение (по отказу от энергоносителя - ИФ). Вместе с тем, мы ясно сказали, что, конечно, будет такое предложение. У меня нет для вас точного графика. К тому же, как я сказала, главное внимание в данный момент уделяется предложению по газу", - ответила представитель ЕК на соответствующий вопрос.

Она добавила, что, тем не менее, Еврокомиссия уже предприняла определенные шаги на уровне Совета ЕС по энергетике и займется работой, касающейся ядерного раздела энергетического импорта.

