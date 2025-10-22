Жилье в Лондоне в августе подешевело впервые более чем за год

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Жилье в Лондон в августе подешевело на 0,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании.

Снижение цен произошло впервые более чем за год - с июля 2024 года.

В целом по Великобритании было зафиксировано подорожание жилой недвижимости на 3%.

Средняя стоимость дома в Лондоне составляет 566 тысяч фунтов стерлингов ($754 тысячи) по сравнению с 273 тысячами в целом по стране.

Стоимость аренды жилья в Великобритании в сентябре выросла на 5,5% в годов