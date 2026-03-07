Трамп встретится в Майами с лидерами ряда латиноамериканских государств

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп примет в субботу в Майами лидеров ряда стран Латинской Америки, идеологически близких Вашингтону, сообщает агентство EFE.

Во встрече, названной "Щит Америк", примут участие главы Аргентины, Боливии, Гондураса, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Сальвадора, Эквадора, а также избранный президент Чили. В то же время на нее не приглашены лидеры таких стран Латинской Америки, как Бразилия, Колумбия и Мексика.

В повестке дня встречи - обсуждение проблем безопасности, нелегальной миграции, организованной преступности в странах Латинской Америки, а также противодействия влиянию Китая на американском континенте.

Наблюдатели отмечают, что эта встреча призвана утвердить лидерство Вашингтона в странах Западного полушария, и является своего рода альтернативой "Саммиту Америк" - форуму лидеров стран Северной и Южной Америк, а также Карибского бассейна, который поводится с 1994 года.