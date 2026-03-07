Представитель ВС Ирана обещал не наносить удары по соседям, если те не проявят агрессивности

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Тегеран подтверждает приверженность обеспечению безопасности в регионе, однако любая страна, позволяющая или поддерживающая агрессию в отношении Ирана, будет расцениваться как законная цель, сказал представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи.

"Иран ранее заявлял, что любая страна, предоставляющая свою территорию или воздушное пространство врагам Ирана, любая точка, из которой исходит агрессия против Ирана, является законной целью. Именно поэтому Иран наносит удары по базам США, используемым для атак на Иран", - приводит в субботу его слова агентство Tasnim.

Ранее в субботу в телеобращении президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил прощения у соседних стран за удары, нанесенные иранской армией, и заявил о прекращении ударов по их территориям.

"От имени Ирана я должен попросить прощения у соседних стран, которые подверглись атакам. Временный руководящий совет передал нашим вооруженным силам распоряжение - прекратить ракетные обстрелы соседних стран, однако если только они не попытаются атаковать нас", - сказал глава иранского государства.

"Как я говорил, у Ирана нет намерения вторгаться на территории соседей. В отношениях с братскими соседними странами Иран рассчитывает на дипломатию", - отметил он.

Обращаясь к Израилю и США, Пезешкиан сказал: "Те, кто думал, что мы безоговорочно капитулируем, должны забрать эти свои мечты в могилу. Мы будем твердо стоять до конца, чтобы вывести нашу страну из этого кризиса".