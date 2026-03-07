Трамп угрожает Ирану мощным ударом

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану.

"Сегодня по Ирану будет нанесен мощный удар, - написал он в субботу в соцсети Truth Social. - Серьезно рассматриваются варианты полного разрушения районов и уничтожения определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались, как цели".

По мнению Трампа, благодаря действиям США и Израиля, Иран из "тирана Ближнего Востока" превратился в "проигравшего Ближнего Востока".

"Он будет оставаться таким на протяжении десятилетий пока не сдастся, или, что более вероятно, полностью не рухнет", - отметил президент США.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские войска нанесли удары по более чем 3 тыс. целей в Иране с начала военной операции.

Ранее израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС Израиля в субботу нанесли новую серию ударов по Тегерану.