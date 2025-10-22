Поиск

Эстония планирует открыть посольство в Азербайджане

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что предложит правительству открыть посольство в Баку.

"Я внесу в правительство предложение преобразовать нынешнее представительство Эстонии в Баку в посольство", - сказал он в ходе визита в Азербайджан с делегаций эстонских предпринимателей, сообщила в среду пресс-служба МИД Эстонии.

Цахна назвал Азербайджан - "важным партнером в регионе Южного Кавказа", отметив, что эстонские компании заинтересованы в работе в Азербайджане. "Открытие посольства предоставит еще лучшие возможности для укрепления отношений и развития практического сотрудничества", - рассчитывает министр.

На встречах с президентом Азербайджана и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым обсуждались также ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, ситуация вокруг Украины.

"Подписанная этим летом в Вашингтоне декларация между Азербайджаном и Арменией является важной вехой в прекращении конфликта, длившегося три десятилетия. Важно, чтобы теперь за этим последовало целенаправленное движение вперед, а также полная и своевременная реализация согласованных шагов", - сказал Цахкна.

Он заявил, что стабильность на Южном Кавказе важна с точки зрения безопасности всей Европы и что Эстония продолжит поддерживать Армению и Азербайджан в достижении всеобъемлющего мира.

Эстония Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Япония в сентябре сократила импорт СПГ на 5% и увеличила прием газа из РФ на 28%

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });