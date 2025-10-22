Эстония планирует открыть посольство в Азербайджане

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что предложит правительству открыть посольство в Баку.

"Я внесу в правительство предложение преобразовать нынешнее представительство Эстонии в Баку в посольство", - сказал он в ходе визита в Азербайджан с делегаций эстонских предпринимателей, сообщила в среду пресс-служба МИД Эстонии.

Цахна назвал Азербайджан - "важным партнером в регионе Южного Кавказа", отметив, что эстонские компании заинтересованы в работе в Азербайджане. "Открытие посольства предоставит еще лучшие возможности для укрепления отношений и развития практического сотрудничества", - рассчитывает министр.

На встречах с президентом Азербайджана и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым обсуждались также ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, ситуация вокруг Украины.

"Подписанная этим летом в Вашингтоне декларация между Азербайджаном и Арменией является важной вехой в прекращении конфликта, длившегося три десятилетия. Важно, чтобы теперь за этим последовало целенаправленное движение вперед, а также полная и своевременная реализация согласованных шагов", - сказал Цахкна.

Он заявил, что стабильность на Южном Кавказе важна с точки зрения безопасности всей Европы и что Эстония продолжит поддерживать Армению и Азербайджан в достижении всеобъемлющего мира.