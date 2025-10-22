Израиль выступил против участия турецких сил в миротворческой миссии в Газе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Израиль выступает против участия Турции в миротворческом контингенте, который планируется развернуть на территории сектора Газа в рамках плана по урегулированию ситуации в анклаве. Об этом сообщает в среду Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Никаких разногласий тут нет. Турецкого участия в миссии не будет", - сообщили изданию в канцелярии премьер-министра.

Ранее в западных СМИ появлялась информация, что Нетаньяху на встрече с главой египетской разведки Хасаном Рашадом выступил против участия Турции в планируемых международных стабилизационных силах в Газе.

В свою очередь, представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк подчеркивал, что турецкие военные готовы принять участие в любом задании по обеспечению мира в секторе Газа.

Между тем, в минувшую субботу газета The Guardian сообщила, что во главе международных стабилизационных сил, которые согласно мирному плану развернут позднее в секторе Газа, вероятнее всего, встанет Египет. Кандидатами на эту роль также называют Турцию, Азербайджан и Индонезию. В контингенте не ожидается участие военных Великобритании и других стран Европы.