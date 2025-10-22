Поиск

Совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил предложение о покупке от Paramount

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров американской Warner Bros. Discovery (WBD) во вторник отклонил предложение о покупке, поступившее от медиакомпании Paramount Skydance, сообщают западные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает CNBC, это предложение было уже третьим со стороны Paramount, предлагавшей купить акции WBD по цене чуть ниже $24 за бумагу, что соответствует оценке общей стоимости компании примерно в $59,5 млрд.

WBD сообщила накануне, что получила предложения от целого ряда потенциальных покупателей и намерена продолжить их рассмотрение. Компания также продолжит изучение других стратегических альтернатив, включая различные варианты разделения и продажи как всего бизнеса, так и его отдельных сегментов.

Ранее в октябре The Wall Street Journal сообщала, что Paramount может рассматривать возможность враждебного поглощения WBD.

Акции WBD дорожают на 1,7% в ходе торгов в среду.

