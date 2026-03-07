Поиск

В американской разведке усомнились в вероятности смены власти в Иране

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Национальном совете по разведке США (NIC) полагают, что даже масштабная военная операция вряд ли приведет к смене власти в Иране, сообщает The Washington Post.

"В секретном докладе, подготовленном NIC, отмечается, что даже проводимая сейчас США масштабная кампания против Ирана вряд ли приведет к смене власти", - говорится в сообщении.

Доклад был подготовлен за несколько дней до стартовавшей 28 февраля военной операции США и Израиля. В NIC рассмотрели как вариант с точечными ударами, так и вариант с более масштабной операцией.

"Специалисты по вопросам разведки пришли к выводу, что в обоих случаях иранские религиозные власти и военное командование после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будут соблюдать все отданные на такой случай распоряжения и сохранят преемственность власти", - отмечает издание.

Кроме того, авторы доклада назвали маловероятным развитие событий, при котором оппозиция в Иране сможет взять страну под свой контроль.

Газета называет эту оценку "отрезвляющей" и напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп выражал намерение добиться смены власти в Иране.

Трамп в последние дни неоднократно предупреждал, что одна из его целей в Иране - добиться прихода к власти устраивающего США лидера.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 07 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США NIC
