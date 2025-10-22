Рютте верит, что удастся воплотить видение Трампа по завершению украинского конфликта

Он полагает, что завершение конфликта не будет достигнуто очень быстро

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте верит, что украинский конфликт удастся завершить в соответствии с видением президента США Дональда Трампа, однако на это потребуется какое-то время.

"Я достаточно твердо уверен в том, что мы сможем воплотить в жизнь это видение", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, сможет ли Трамп применить какие-то из шагов, использованных в ходе урегулирования в Газе, для завершения украинского конфликта.

Рютте отметил, что не может в деталях говорить о возможных намерениях Трампа, подчеркнув, что для урегулирования конфликта требуется много обсуждений со сторонами, и "это не закончится завтра".