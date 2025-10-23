Президент Южной Кореи надеется уладить разногласия с США в торговле

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен надеется, что его страна сможет достичь приемлемого торгового соглашения с США.

"Я верю, что мы, в конце концов, сможем достичь рационального результата, который может быть приемлемым", - сказал он CNN.

Президент признал, что между Сеулом и Вашингтоном существуют "разногласия во мнениях" в части торговых отношений, но выразил мнение, "что в конечном итоге мы добьемся своего, потому что США являются ведущей страной, когда речь заходит о ценностях демократии и системе свободного рынка".

В конце июля Сеул заключил с Вашингтоном торговую сделку, направленную на предотвращение высоких тарифов на корейский экспорт. Соглашение включает приток инвестиций из Южной Кореи в США на сумму $350 млрд. Детальные переговоры затянулись, в результате чего ключевая автомобильная отрасль страны оказалась в невыгодном положении - на нее распространяются 25-процентные пошлины США.

Глава администрации президента Южной Кореи по политическим вопросам Ким Ен Бом, находящийся в Вашингтоне для переговоров с министром торговли США Говардом Латником, заявил 22 октября, что обе стороны достигли "частичного прогресса" в сокращении разногласий по поводу того, как реализовать инвестиционный пакет.