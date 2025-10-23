Поиск

Tesla начнет выпуск полностью автономных двухместных Cybercab во II квартале 2026 года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla начнет производство полностью автономных двухместных электромобилей Cybercab во втором квартале следующего года, заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск.

"Эта машина будет ощущаться как живое существо. Вот насколько хорош будет искусственный интеллект", - сказал он в ходе конференции по итогам минувшего квартала.

Cybercab был представлен в прошлом году. В нем нет рулевого колеса и педалей.

Кроме того, Tesla планирует до конца текущего года сделать полностью беспилотной свою службу роботакси в Остине (штат Техас).

Компания запустила сервис в Остине и области залива Сан-Франциско летом этого года. В Остине поездки проходят под контролем водителя, сидящего на пассажирском месте. В области залива Сан-Франциско следящий за безопасностью человек занимает место водителя. В обеих локациях услуги предоставляются согласно списку ожидания.

По словам Маска, Tesla специально не спешит с расширением сервиса. "Даже одно ДТП попадет на первые полосы газет по всему миру", - сказал он.

Tesla Cybercab
