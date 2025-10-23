Oracle и OpenAI построят в Висконсине площадку для дата-центров стоимостью $15 млрд

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американские Oracle Corp. и OpenAI в сотрудничестве с оператором центров обработки данных Vantage Data Centers планируют построить кампус дата-центров Lighthouse в Порт-Вашингтоне (штат Висконсин), пишет The Wall Street Journal.

Начало строительства ожидается в ближайшее время, завершение – в 2028 году. Стоимость проекта составляет $15 млрд.

Кампус будет включать четыре дата-центра и входит в ранее анонсированные планы OpenAI и Oracle по строительству дополнительных мощностей на 4,5 ГВт для ИИ-проекта Stargate.

Его строительство позволит создать более 4 тыс. рабочих мест, еще 1 тыс. долгосрочных рабочих мест появятся после его завершения, рассчитывают компании.