Oracle и OpenAI построят в Висконсине площадку для дата-центров стоимостью $15 млрд

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американские Oracle Corp. и OpenAI в сотрудничестве с оператором центров обработки данных Vantage Data Centers планируют построить кампус дата-центров Lighthouse в Порт-Вашингтоне (штат Висконсин), пишет The Wall Street Journal.

Начало строительства ожидается в ближайшее время, завершение – в 2028 году. Стоимость проекта составляет $15 млрд.

Кампус будет включать четыре дата-центра и входит в ранее анонсированные планы OpenAI и Oracle по строительству дополнительных мощностей на 4,5 ГВт для ИИ-проекта Stargate.

Его строительство позволит создать более 4 тыс. рабочих мест, еще 1 тыс. долгосрочных рабочих мест появятся после его завершения, рассчитывают компании.

США Oracle OpenAI
Евросоюз намерен отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

Бельгия не поддержит идею использовать замороженные активы РФ без распределения рисков

Глава ЕК заявила, что 19-й пакет санкций впервые затронет газовый сектор РФ

ЕС принял 19-й пакет санкций против России

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Что случилось этой ночью: четверг, 23 октября

Рубио заявил, что США по-прежнему заинтересованы во встрече с Россией

Трамп рассчитывает обсудить украинский кризис на встрече с Си Цзиньпином

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

