В Израиле количество американских самолетов-заправщиков превысило 30

Самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker на аэродроме Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты значительно нарастили количество самолетов-заправщиков, размещенных в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве для поддержки боевой авиации в ходе проведения операции против Ирана, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В настоящее время там находятся 32 воздушных танкера, в том числе 23 самолета-заправщика KC-135 Stratotanker и 9 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus.

Самолеты осуществляют дозаправку в воздухе американских истребителей, выполняющих миссии над Ираном. Кроме того, они предназначены для дозаправки стратегических бомбардировщиков ВВС США B-2A Spirit, B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые участвуют в операциях по нанесению мощных ударов по наиболее защищенным местам дислокации и хранения иранских баллистических ракет.