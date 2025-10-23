Поиск

В Литве заявили, что истребители НАТО поднимались в воздух из-за самолетов РФ

Два российских самолета вошли в воздушное пространство страны, утверждают в литовском Минобороны

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Литве по тревоге подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, сообщила в четверг пресс-служба литовского Минобороны.

"23 октября около 18:00 ВВС Литвы зафиксировали нарушение государственной границы в районе Кибартай (город на границе с Калининградской областью): российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, возможно, проводившие учения по дозаправке в Калининградской области, вошли в воздушное пространство Литвы примерно на 700 метров и, пробыв в воздушном пространстве Литвы около 18 секунд, покинули его", - говорится в сообщении.

"В ответ на инцидент к месту нарушения были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Испании, выполняющие миссию по патрулированию воздушного пространства НАТО", - добавили в ведомстве.

Там заявили, что натовские истребители "в настоящее время осуществляют воздушное патрулирование".

