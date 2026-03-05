Иран заявляет, что нанес удары по штаб-квартирам курдских группировок в Ираке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные заявили, что нанесли удары по штаб-квартирам курдских сил в Иракском Курдистане, сообщает в четверг Gulf News.

"Мы нанесли три ракетных удара по штаб-квартирам курдских контрреволюционных группировок в Иракском Курдистане", - цитируют СМИ заявление военных.

Среди группировок, штабы которых атаковали - "Комала", уточняет издание.

Сообщается, что во время операции запущены несколько ракет по лагерям вблизи столицы Курдистана Эрбиля.

Ранее в четверг Associated Press сообщало, что курдские группировки, базирующиеся на севере Ирака, возможно, готовятся к трансграничной военной операции в Иране.