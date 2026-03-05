NYT сообщила о подготовке иракских курдов к возможному прорыву в Иран

Поиск

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Курдские силы, располагающиеся на территории Ирака и находящиеся в оппозиции к Тегерану, ведут подготовку к возможной операции на территории Ирана, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на иракских чиновников и высокопоставленных представителей группировок иранских курдов.

По их данным, проамерикански настроенные силы курдов в Ираке тренируют военные отряды, которые могут войти на территорию Ирана.

При этом, добавляют источники, ЦРУ ранее, еще до начала военной операции США против Ирана, вооружало эти силы, однако огнестрельным, а не тяжелым вооружением. В ЦРУ такую информацию комментировать не стали. Военные США также активно работали с курдским ополчением в Сирии и Ираке, однако, напоминает NYT, не раз оставляли этих партнеров наедине со своими проблемами.

Некоторые источники издания высказали скептическое отношение к вероятной операции курдов, указав, что они не смогут свернуть правительство в Иране или повлиять на лиц, принимающих решение. Также собеседники NYT заявили, что Вашингтон еще не решил, стоит ли отправлять курдских бойцов в Иран; тем более их командование может действовать независимо.

Иракские чиновники также сказали изданию, что Иран оказывает давление на Багдад с целью не дать курдским ополченцам пересечь ирано-иракскую границу. Иракское правительство потребовало от властей Иракского Курдистана, чтобы подобные попытки перехода границы пресекались, и похоже, что в Иракском Курдистане этому предписанию следуют. Вдобавок некоторые лидеры иранских курдов не желают работать с США, поскольку опасаются, что в случае провала операции курдов ждут серьезные последствия.

Источники также сказали, что ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп общался по телефону с лидерами иракских курдов - Масудом Барзани и Бафелем Талабани - на тему того, чтобы пропустить иранских курдов из Ирака в Иран. По словам одного из собеседников, во вторник Трамп поговорил с председателем Демократической партии Иранского Курдистана - левой партии, членов которой изгнали из Ирана в Ирак - Мустафой Хиджри.

Одновременно с тем, по данным газеты, США наносят удары по западной части Ирана, в том числе по провинции Курдистан. Целями стали объекты Корпуса стражей Исламской революции, пограничные посты, административные здания, полицейские участки, вышки связи. Удары концентрируются возле шоссе, соединяющих Иран и Ирак.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт и глава Пентагона Пит Хегсет опровергли сообщения о том, что администрация Дональда Трампа решила вооружить курдские силы и задействовать и в войне с Ираном.

Fox News со ссылкой на американского чиновника сообщили, что иракские курды начали наступательные действия на территории Ирана. Затем это опровергли в Иране и в Иракском Курдистане. По словам представителя Партии свободы Курдистана Халила Надири, курдские отряды на севере Ирака подошли к границе с Ираном в провинции Сулеймания и выжидают.

