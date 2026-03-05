Поиск

Иранский дрон упал на территорию аэропорта Нахичевани

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU Дрон, запущенный с территории Ирана, упал на территорию международного аэропорта Нахичевань в Азербайджане, сообщили азербайджанские СМИ.

В местных соцсетях опубликовано видео того, как БПЛА падает на территорию аэропорта и произошел взрыв.

По информации агентства Report, в образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от аэропорта, проведена эвакуация.

"Эвакуированы учителя и учащиеся двух школ, находящихся на данной территории. Эвакуация была осуществлена с целью обеспечения безопасности педагогического состава и школьников", - заявили в Министерстве образования Нахичеваньской Автономной Республики.

Хроника 28 февраля – 05 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Азербайджан Нахичевань Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Нахичевани в результате удара иранских БПЛА пострадали два человека

Иранский дрон упал на территорию аэропорта Нахичевани

Иран заявил об ударе по нефтяному танкеру в Персидском заливе

Из Эквадора выдворят всех кубинских дипломатов

 Из Эквадора выдворят всех кубинских дипломатов

Иран заявляет, что нанес удары по штаб-квартирам курдских группировок в Ираке

NYT сообщила о подготовке иракских курдов к возможному прорыву в Иран

Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

 Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель

 Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 5 марта

Карни не исключил участия Канады в действиях против Ирана

 Карни не исключил участия Канады в действиях против Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 392 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8574 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });