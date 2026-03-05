Из Эквадора выдворят всех кубинских дипломатов

Посол Кубы объявлен персоной нон грата

Фото: AP/TAСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Эквадор объявил персоной нон-грата посла Кубы и предписал в 48 часов покинуть страну всему аккредитованному кубинскому дипломатическому корпусу, сообщил МИД Эквадора.

В ноте, распространенной МИД Эквадора, не содержится объяснений, почему власти страны приняли такое решение, однако в эквадорских СМИ звучат упоминания о том, что кубинские дипломаты якобы занимались разведывательной деятельностью на территории Эквадора.

В обоснование этого в эквадорских СМИ публикуются видеоролики, на которых видно, как на крыше посольства Кубы сжигают документы, несмотря на то, что это является общепринятой практикой.

Фото: AP/TAСС

Решение властей вызвало недоумение у сторонников некоторых эквадорских партий, в частности, "Национального демократического действия" и "Гражданской революции", которые вышли к посольству Кубы в Кито в знак поддержки Гаваны.