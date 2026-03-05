Иран заявил об ударе по нефтяному танкеру в Персидском заливе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявляет, что нанес удар по нефтяному танкеру в северной части Персидского залива, сообщает в четверг газета The National (ОАЭ).

"Корпус стражей Исламской революции заявляет, что его ВМС нанесли удар по нефтяному танкеру сегодня утром в северной части Персидского залива и что в настоящее время он горит", - сообщает издание.

Издание напоминает, что КСИР по-прежнему намерен контролировать проход судов через Ормузский пролив.

В воскресенье сообщалось, что сообщение через Ормузский пролив свелось к минимуму и движение через него продолжают лишь иранские танкеры.

После начала ударов США и Израиля по Ирану КСИР объявил о перекрытии Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.