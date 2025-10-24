Поиск

В Индии заявили, что не будут торопиться с торговым соглашением с США

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Дели не собирается поспешно под давлением Вашингтона соглашаться на торговое соглашение с США.

"Разумеется, мы ведем переговоры с американской стороной, однако мы не заключаем сделки в спешке, к определенному сроку или под дулом пистолета", - приводит Hindustan Times его слова с конференции Berlin Global Dialogue.

"Индия действует на долгосрочную перспективу и никогда не принимает решения в спешке или под давлением. Мы приняли тот факт, что на наши товары распространяются пошлины США", - продолжил министр.

В миреТрамп заявил, что Индия продолжит платить "огромные" пошлины, если не откажется от нефти из РФЧитать подробнее

По его словам, власти Индии изучают способы преодоления торговых ограничений, ищут новые рынки, обращаются к внутреннему спросу.

Вместе с тем неназванный представитель индийских властей заявил Bloomberg, что Индия и США близки к торговому соглашению. Источник утверждал, что переговорщики решили большую часть разногласий, но соглашение должно утвердить высшее политическое руководство обоих государств.

Отношения США с Индией также испортились в связи с торговой политикой. 27 августа вступила в силу 25-процентная пошлина на товары из Индии, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра Белым домом торговых соглашений со странами мира.

После этого страны провели несколько раундов торговых переговоров.

Индия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о прибытии в США спецпосланника президента РФ Дмитриева

Источник сообщил о прибытии в США спецпосланника президента РФ Дмитриева

Китай впервые с 2021 года разместит долларовые гособлигации в Гонконге

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Мунтяну в премьер-министры

Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Что случилось этой ночью: пятница, 24 октября

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Саммит ЕС подтвердил обещания Евросоюза оказывать финансовую помощь Украине

Трамп призвал подождать несколько месяцев, чтобы оценить ущерб от санкций против РФ

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7431 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });