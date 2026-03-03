Израиль заявил об ударе по связанному с иранской ядерной программой объекту

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС во вторник нанесли удар по объекту в пригороде Тегерана, связанному с иранской ядерной программой, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что речь идет об объекте, который наполовину находится под землей, и на котором "ученые тайно вели работу по развитию возможностей, чтобы создать ядерное оружие".

В израильской армии отметили, что отследили передвижения ученых, чтобы определить их новое место дислокации, чтобы нанести "точный удар".