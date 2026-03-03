США поразили более 1,7 тыс. целей в Иране с начала военной операции

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американские войска уже поразили более чем 1,7 тыс. целей в Иране с начала военной операции "Эпическая Ярость". Об этом сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Удары, начавшиеся в минувшую субботу, наносились по местам дислокации средств ПВО и пусковых установок баллистических и противокорабельных ракет, кораблям, подлодкам и штабам вооруженных сил Ирана, отметили в CENTCOM.

При этом США помимо тактической авиации и ракетных эсминцев начали использовать стратегические бомбардировщики для поражения иранских целей.