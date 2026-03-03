Ученые РАН спрогнозировали рост солнечной активности в ближайшие десятилетия

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Бурная активность Солнца, наблюдающаяся в последние годы, в ближайшие десятилетия будет только нарастать, сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый.

"К сожалению, тренд, который предсказывают коллеги, которые занимаются долговременным прогнозом солнечной активности, показывает, что солнечная активность будет нарастать. То, что сейчас имеется – это еще не предел. Следующие циклы – 2035, 2046 и 2057 годов – будут сильнее предыдущего", - сказал Зеленый на заседании президиума РАН во вторник, кадры которого опубликовала академия.

"То есть, нам надо готовиться к не очень простой жизни с Солнцем. Но что делать, Солнце сейчас – звезда, которая находится в середине своего жизненного пути", - отметил он.

По словам ученого, солнечные бури влияют в первую очередь на космические аппараты: "Прежде всего – это сбои в системе спутниковой навигации, появление значительной неоднородности в ионосфере Земли, которые сбивают навигационные системы и дают довольно серьезные ошибки".

"Гелиофизика – это зона стратегических интересов Российской Федерации. Это влияние и на спутниковые группировки министерства обороны, на гражданские системы, это влияние на человека, это влияние на наземные системы. Особенно с развитием технических систем в Арктике все это будет развиваться и усиливаться", - сказал Зеленый.