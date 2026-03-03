В ЦАХАЛ заявили об уничтожении 300 пусковых установок баллистических ракет Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС уничтожили 300 иранских пусковых установок баллистических ракет с начала военной операции, сообщила во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В рамках наступательных действий ВВС продолжают наносить непрерывные удары по баллистическим ракетным комплексам и системам ПВО иранского режима", - говорится в заявлении военных.

Согласно ему, истребители и беспилотники ВВС Израиля проводят "систематическую круглосуточную охоту" за иранскими пусковыми установками и складами баллистических ракет, чтобы уменьшить интенсивность обстрелов израильской территории.