В Хорватии спустя 17 лет вернут службу в армии по призыву

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Парламент Хорватии в пятницу проголосовал за возвращение службы в армии по призыву, сообщают европейские СМИ.

"За" соответствующую поправку в закон об обороне проголосовали 84 из 151 депутата.

Предполагается, что служба будет длиться два месяца и включать базовую военную подготовку. Призывникам будут выплачивать по 1100 евро в месяц. Женщин от призыва освобождают.

Ожидается, что власти начнут к концу года вызывать мужчин, рожденных в 2007 году, для прохождения медицинских проверок перед службой.

Обязательная военная служба в стране была отменена в 2008 году.