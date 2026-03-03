Поиск

Красный крест и Красный полумесяц формируют фонд в 1,6 млн евро из-за ситуации в Иране

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца в ответ на запрос Ирана направит в чрезвычайный фонд 1,6 млн евро, сообщил во вторник пресс-секретарь организации Томмазо делла Лонга.

По его словам, которые приводит агентство EFE, эти деньги будут направлены на удовлетворение первостепенных нужд 200 тыс. человек на протяжении девяти месяцев.

Делла Лонга добавил, что все национальные общества Красного креста и Красного полумесяца в ближневосточном регионе находятся в состоянии повышенной готовности к оказанию незамедлительной помощи в случае поступления запроса.

Согласно данным иранского общества Красного полумесяца, с момента начала американо-израильских ударов по Ирану в стране погибли около 800 человек.

Военная операция США и Израиля в Иране

Иран
